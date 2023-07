Corana, furto in casa: il 77enne rischia l’incontro con i ladri

Corana (Pavia), 18 luglio 2023 - Non ha avuto il pericoloso incontro ravvicinato con i ladri, non si è accorto della loro presenza in casa, ma si è svegliato probabilmente appena dopo che se ne erano andati, portando via soldi e gioielli, per un valore ancora non quantificato. Un pensionato di 77 anni di Corana ha chiamato i carabinieri nella notte di ieri, lunedì 17 luglio, intervenuti con una pattuglia della Stazione di Mede Lomellina, della Compagnia di Voghera.

I ladri avevano forzato una porta finestra del locale dove si trova la caldaia e da lì si erano introdotti nell’abitazione, evidentemente in silenzio per non svegliare il residente. I malviventi erano però probabilmente consapevoli della presenza in casa della vittima, forse pronti a trasformare il furto in rapina se il 77enne si fosse svegliato oppure disposti invece a fuggire a mani vuote se fossero stati scoperti.

Circostanze che comunque non si sono verificate, a favore dei ladri che hanno così potuto fuggire con il bottino dopo aver portato a termine il loro colpo, per il quale comunque il derubato almeno non ha rischiato di subire anche conseguenze peggiori. Trovarsi faccia a faccia con ladri senza scrupoli è infatti un rischio che può portare a un epilogo ben più grave del già comunque gravoso danno del furto e dello scasso. Accertato che i ladri erano ormai già fuggiti, i carabinieri intervenuti hanno avviato indagini sull'accaduto.