Pavia, controlli nei locali: lavoratori in nero e violazioni alle norme sulla sicurezza

Pavia, 13 giugno 2023 - In entrambi gli esercizi commerciali controllati dai carabinieri sono state trovate irregolarità, sia per la sicurezza che per l'impiego di lavoratori in nero.

I militari della Compagnia di Pavia e del Nucleo ispettorato del lavoro hanno infatti effettuato dei controlli mirati, con il duplice obiettivo di contrastare il lavoro nero e garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro. Il gestore di un bar, nel pieno centro storico cittadino, è stato denunciato, in stato di libertà, per la violazione di norme di sicurezza sui luoghi di lavoro e per il locale è scattata anche la sanzione accessoria della sospensione dell'attività d'impresa. Ed erano quattro i lavoratori trovati all'opera ma che sono risultati privi di un regolare contratto di lavoro. Nel complesso delle due attività controllate dai carabinieri, sono state contestate contravvenzioni per un totale di 16.600 euro.

Nei locali sono state anche controllate complessivamente 15 persone, delle quali 3 sono risultate con precedenti di polizia, attivando dunque le ulteriori verifiche che scattano in caso di simili frequentazioni. "La sicurezza sui luoghi di lavoro - conclude il comunicato stampa diramato questa mattina dai carabinieri di Pavia - e l'attività di contrasto al lavoro nero sono due degli obiettivi che si pone l'Arma dei carabinieri, anche attraverso questi controlli che certamente proseguiranno".