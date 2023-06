Controlli a tappeto a Offanengo, scoperte irregolarità abitative e fiscali

Controlli a tappeto da parte del Comando del Corpo intercomunale di Polizia locale di Offanengo in collaborazione con la stazione dei carabinieri di Romanengo per scovare irregolarità abitative e fiscali e per verificare i contratti di locazione nonché la corretta certificazione degli impianti termici e le condizioni igienico-sanitarie degli immobili del paese occupati da stranieri. L’azione di controllo si è intensificata per rintracciare una persona.

Il comandante commissario capo Marco Cattaneo specifica: "In questo caso abbiamo colto l’occasione per svolgere le nostre mansioni di polizia amministrativa. Nei tre appartamenti abbiamo trovato una ventina di abitanti non regolari. La nostra vuol essere un’azione di sensibilizzazione dei cittadini affinché stipulino contratti d’affitto consapevoli: è frequente trovare persone negli appartamenti non sono registrate regolarmente né come affittuari né come ospiti e altre che risultano invece ancora anagraficamente residenti".

P.G.R.