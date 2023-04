Contro l’inciviltà dilagante Lotta alla malamovida ecco i vigilanti della strada

di Manuela Marziani

L’ultimo episodio è dell’altro giorno quando un 14enne mentre passava da piazza del Lino con alcune amiche sarebbe stato accerchiato da tre coetanei e rapinato della paghetta (5 euro) e della cover del cellulare. Di baby gang e sicurezza si è parlato nel primo Consiglio comunale che si è svolto senza il sindaco Fabrizio Fracassi ancora ricoverato in ospedale. E dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza è arrivata una risposta. Da giugno a Pavia arriveranno gli “osservatori della strada” al fianco della polizia locale. Saranno in servizio mercoledì, venerdì e sabato dalle 22 alle 4 tra Strada Nuova, piazza Vittoria, piazza del Lino e via Siro Comi in prossimità dei locali più frequentati. Il loro compito sarà stemperare cori, schiamazzi, eccessi verbali o comportamentali prima che possano tradursi in vandalismi e disturbi nelle ore notturne.

"Dobbiamo lavorare per evitare che pochi irresponsabili sporchino la città - ha spiegato il prefetto Francesca De Carlini - e limitino la fruizione degli spazi pubblici e il riposo degli abitanti. Lo svago dei giovani e il riposo dei residenti non devono essere contrapposti, ma momenti da conciliare con equilibrio". Intanto Autoguidovie ha installato tre nuove telecamere in autostazione, mentre Rfi ha riparato le vetrate della stazione di Pavia e attivato il collegamento dell’impianto di videosorveglianza della stazione di Mortara.