Contest “Adotta un monumento“. Vincono gli studenti del Volta

Il nome della loro scuola, il liceo artistico Volta, scritto su un enorme tabellone dell’auditorium del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, accanto a una medaglia d’oro. I ragazzi della 4BL (indirizzo di Architettura) sono i vincitori del concorso “La scuola adotta un monumento“, organizzato da Fondazione Napoli Novantanove con il patrocinio dei ministeri della Cultura e del Turismo. Davanti a una moltitudine di studenti da tutta Italia, i pavesi hanno illustrato il progetto realizzato lo scorso anno, quando erano ancora in terza, sotto la guida dell’insegnante di Discipline progettuali indirizzo Architettura ambiente e design, Silvana Colombi. Con un linguaggio alternativo rispetto al classico documentario, i ragazzi hanno raccontato l’Arca di Sant’Agostino realizzando sei video da 30 secondi. Come colonna sonora, il docente di Storia dell’arte ha tradotto in italiano “I dreamed I saw Saint Augustine“ di Bob Dylan facendola diventare “Ho visto in sogno Sant’Agostino“.

"Il prestigioso premio sottolinea la valenza educativa dell’esperienza dell’adozione del monumento – si legge nella motivazione ufficiale – come percorso di sviluppo e maturazione dell’identità dei giovani quale parte attiva della comunità". La dirigente Paola Bellati ha sottolineato come "la scelta di adottare l’Arca sia nata dalla volontà di valorizzare il monumento, non conosciuto come meriterebbe, e la basilica di San Pietro in Ciel d’Oro che lo custodisce".

M.M.