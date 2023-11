Consiglieri fuori dall’aula. Manca il numero legale

Siamo a otto: per l’ottava volta in Consiglio comunale è mancato il numero legale ed è stato necessario rinviare l’approvazione di alcune osservazioni alla variante del piano di governo del territorio. Era da poco passata la mezzanotte di ieri, quando Lidia Decembrino (Forza Italia) ha abbandonato l’aula lasciando la maggioranza con soli sedici consiglieri, uno in meno rispetto al numero necessario per garantire il proseguo dei lavori. "Noi abbiamo deciso di garantire il numero legale durante la discussione – ha detto Michele Lissia del Pd –, ma non quando si tratta di votare". E adesso il cammino verso l’approvazione del "nuovo" pgt si fa tutto in salita. Durante la seduta, una maratona per la discussione delle osservazioni sul documento urbanistico, erano assenti Nicolò Fraschini di Pavia Prima, Angelo Rinaldi di Fratelli d’Italia ed Eugenia Marchetti della Lega che non sta partecipando alle sedute. "Ho parlato con il sindaco Fracassi – ha confermato la consigliera Marchetti – e gli ho espresso le mie perplessità sul documento. Per questo motivo ho deciso di non partecipare agli incontri sul piano di governo del territorio in Consiglio comunale". Nel momento un cui è venuto a mancare il numero legale si stava affrontando il progetto relativo alla costruzione di nuove villette in via Acquanegra. "Si aumenta il carico urbanistico in una zona ambientale di pregio – ha sottolineato Angelo Gualandi consigliere di Cittadini per Depaoli – significa il disprezzo della bellezza della città. Il risultato saranno tante villette con i loro recinti come in una qualsiasi squallida periferia. Un modello abitativo che credevo superato, invece torna la villettopoli". E non è l’unico problema, l’opposizione ha chiesto anche di approfondire se sia corretto che i consiglieri votino quando ci sono cambi di destinazione che riguardano proprietà dei loro parenti. In questo caos con il numero legale di 17 consiglieri che potrebbe sempre non essere rispettato, le sedute del 27 novembre e del 4 dicembre sono state rimandate perché già si sapeva che non si sarebbero avuti i numeri. I consiglieri si ritroveranno l’11 e il 14 dicembre. Ci sono alcuni giorni per discutere all’interno dei gruppi di maggioranza e dare al sindaco Fabrizio Fracassi la risposta che si aspetta. L’approvazione del bilancio entro la fine dell’anno, però, a questo punto è a rischio.