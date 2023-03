Consegna pacco Morso alla mano da un cane

Un rischio del mestiere, forse il più frequente per postini e corrieri, spesso alle prese con cani che non gradiscono affatto che questi sconosciuti si avvicinino troppo alle loro case. Stava facendo solo il suo lavoro il corriere, 52enne residente a Mezzanino, che l’altra mattina a Robbio, in via Gorizia, è stato aggredito dal meticcio, di taglia media, all’indirizzo dove doveva consegnare un pacco. Sul posto sono stati chiamati i soccorsi e il ferito è stato trasportato con l’ambulanza della Croce Rossa di Mortara, in codice verde, all’Ospedale Civile di Vigevano. Per fortuna le sue condizioni non sono risultate poi gravi, dimesso con una prognosi di 6 giorni, per una ferita lacero contusa al metatarso dorsale della mano destra. Interessati anche i carabinieri e Ats Pavia, in attesa che la vittima sporga querela.