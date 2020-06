Pavia, 9 giugno 2020 - Tutti seduti sulle tribune, distanziati indossando guanti e mascherine. Si è svolto così, all’interno del palazzetto dello sport, il primo concorso dopo il lockdown. Sono stati 159 i candidati dela prova di preselezione per l’assunzione di 15 agenti di polizia locale. "Inizialmente ci saremmo dovuti presentare il 2 marzo – hanno detto Andrea Rosso e Andrea Chirco, due dei candidati - poi è stato rinviato tutto. Per fortuna è andata meglio di quanto ci aspettassimo. C’erano alcune domande specifiche, ma siamo fiduciosi". "È il secondo concorso che faccio dopo quello della Guardia di finanza – ha aggiunto Riccardo Giorgianni – spero di essere riuscito a rispondere". Molti gli under 30: "Mi aspettavo più quesiti di giurisprudenza – ha detto Alberto Cannataro arrivato dalla Calabria – invece c’erano molte domande sul Codice della strada". "Qualche domanda era difficile" ha aggiunto Martina Morone di Pavia . Chi supererà il test dovrà sostenere una prova fisica attitudinale, quindi un secondo scritto e poi gli orali dal 7 luglio.

