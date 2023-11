Concentrazioni di Pfas sotto i limiti ma a Codogno chiedono nuovi controlli

CODOGNO

Sono 822 i nuclei famigliari codognesi che hanno potenzialmente i requisiti per poter ottenere la carta acquisti, la nuova forma di supporto alle famiglie meno abbienti istituita nella fase di revisione del reddito di cittadinanza, ma solo 171 sono stati i beneficiari cittadini secondo il numero di tessere assegnate al comune dal governo centrale (le risorse statali sono poche e contingentate). Sono i numeri che emergono da una richiesta effettuata dalla minoranza consiliare del gruppo Codogno Insieme 2.0 agli uffici municipali e che costituirà materia di dibattito durante la prossima seduta di consiglio comunale prevista per il 30 novembre prossimo. L’assessore ai servizi sociali Raffaella Novati relazionerà in merito durante la seduta dell’assise, rispondendo dunque ai quesiti dell’esponente dell’opposizione Rosanna Montani che, nel merito, chiederà "quali sostegni concreti sono stati garantiti ai beneficiari esclusi dall’assegnazione della carta (651), quali sono i fondi messi a disposizione per sostenere queste persone in difficoltà e quanti sono i cittadini che percepiscono ancora il reddito di cittadinanza fino al prossimo 31 dicembre. "Gli aventi diritto alla carta acquisti, che dà diritto a 40 euro al mese per avere sconti in negozi convenzionati, devono assolvere a precisi parametri (essere in possesso dell’attestazione Isee in corso di validità al 12 maggio dell’anno in corso per un valore compreso tra 0 e 15 mila euro, non essere percettori di altra prestazione come per esempio la Naspi o il reddito di cittadinanza)". Mario Borra