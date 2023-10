Completato il restauro delle Poste ad abbellire lo scorcio del centro

Completati i lavori di recupero del Palazzo di Poste Italiane, inserito nel progetto “Cento facciate“. Costruito tra il novembre 1920 e il maggio 1925 sotto la guida dell’ingegner Ottorino Modesti, il Palazzo non è stato pensato solo come centro servizi e come ufficio direzionale delle Poste, ma anche come punto di aggregazione sociale e luogo degli affari, quasi al pari di un ufficio di Borsa.

Nel Palazzo la disposizione degli uffici segue la consueta ripartizione caratteristica di altri edifici postali dell’epoca, con ampio salone al pubblico al pianterreno per l’erogazione dei servizi postali e telegrafici, uffici della direzione al primo piano e sala apparati telegrafici al secondo. Di derivazione classica anche la decorazione degli interni, per la parte pittorica affidata ad Antonio Oberto, definito un “decoratore, grafico e illustratore della vita pavese“, con gli affreschi dei saloni principale: al pianoterra, nel riquadro centrale del soffitto, un’Allegoria della Patria, assisa in trono mentre chiama i figli al dovere delle armi; nei due ovali laterali, i familiari dei soldati che ricevono notizie dal fronte grazie al servizio postale. Al piano superiore Oberto dipinge, invece, un affresco a soffitto con quattro putti che reggono e affiancano gli stemmi della città e della monarchia sabauda.

"Poste Italiane restituisce alla città la bellezza di questo scorcio del centro storico", ha detto il responsabile relazioni istituzionali Nord-Ovest Federico Sichel nel corso dell’inaugurazione con il sindaco Fabrizio Fracassi e i manager di Poste.

M.M.