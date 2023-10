Compiti oltre le mansioni. Qualifica senza concorso

"Laureare l’esperienza": qualche anno fa andava di moda. A distanza di tempo, il Comune unico ente in provincia e uno dei pochi in tutta Italia, ha messo in pratica il principio. Grazie a un accordo sottoscritto con i sindacati, gli impiegati che da anni svolgono una mansione superiore a quella per la quale sono stati assunti, con maggiori responsabilità possono ottenere la qualifica di funzionari pur non possedendo la laurea che viene richiesta.

"Bypassiamo la norma e saniamo una situazione – ha detto Maurizio Poggi, segretario autonomie locali della Uil Fpl – che potrebbe portare a un indebito arricchimento per l’ente che paga meno chi svolge mansioni superiori. Nel pubblico, infatti, non avviene come nel settore privato dove il dipendente riceve una lettera del capo del personale e passa di livello. Eppure anche nel pubblico ci sono impiegati tipo che lavorano molto, svolgendo mansioni complesse, ma finora per passare di categoria avrebbero dovuto sostenere un concorso interno vedendosi magari superare da un collega più giovane e meno esperto. Chi non lo accettava ricorreva al magistrato, che fino a una recente sentenza della Cassazione riconosceva soltanto gli ultimi 5 anni".

Sono 40 i posti a disposizione a palazzo Mezzabarba e l’amministrazione comunale ha messo a disposizione lo 0,55% del monte salari 2018 pari a circa 80mila euro per le differenze retributive. "Il massimo che si poteva destinare era lo 0,55 – ha aggiunto Poggi – e il Comune lo ha messo a disposizione tutto. L’ente di piazza Italia, invece, non ha ipotizzato nulla e i Comuni piccoli che hanno molto probabilmente dei dipendenti meritevoli, sarebbero economicamente in difficoltà. Per questo il nuovo contratto prevede di aumentare la somma". Per ottere la riclassificazione (non è un concorso interno e non sono previste prove d’esame) al livello superiore occorrono tre requisiti: avere ottenuto negli ultimi tre anni buone "pagelle" dai propri dirigenti, un’anzianità di servizio nel ruolo superiore ricoperto di almeno 10 anni e anche dei titoli, nel caso in cui siano stati conseguiti nel frattempo. Manuela Marziani