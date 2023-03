Compie dieci anni il sodalizio che mette in tavola l’integrazione

In dieci anni di attività hanno sostenuto 885 bambini alle mense scolastiche per una spesa complessiva di 123mila euro. È il bilancio dell’attività dell’associazione “L’articolo 3 vale anche per me“ che in questi giorni festeggia il primo decennale. Un impegno, quello del sodalizio presieduto da Amalia Trifogli e che ha in Michele Linsalata, il tesoriere, una delle colonne portanti, che non è stato semplice e non lo è certo ora, in un momento storico in cui le richieste di aiuto sono in forte crescita.

A oggi sono 108 i bambini che vengono sostenuti con i fondi raccolti tra tanti benefattori. Con l’ultima donazione si potrà arrivare sino alla fine dell’anno scolastico. "Ma senza la generosità dei benefattori vigevanesi – sottolineano Trifogli e Linsalata – non ce l’avremmo fatta. Nei mesi scorsi avevamo preso in considerazione l’eventualità di cessare l’attività; poi è arrivato un contributo importante che ci consentirà di arrivare alla fine dell’anno scolastico".

L’associazione aveva visto la luce nel pieno della bufera del “caso mense“, quando i bambini le cui famiglie non erano in grado di pagare la retta erano stati costretti a pranzare in aula. Poi l’attività non si è più fermata. Anzi, dopo la fase più acuta della pandemia, le richieste sono aumentate moltissimo.

Un dato? Si è passati dalle 79 richieste d’aiuto del 2019 alle 108 attuali. L’associazione, tra l’altro, si occupa di una serie di iniziative sempre finalizzate all’integrazione e all’educazione, alcune delle quali si sviluppano nel periodo estivo come “Non solo tablet“, che conta sul supporto di Intesa San Paolo e della Fondazione di Piacenza e Vigevano e consente ai bambini di mettersi in pari con i programmi scolastici. E poi ci sono i corsi di italiano, che si svolgono nella sede che si trova al Teatro Odeon di via Berruti, realizzati con il sostegno dell’Auser.

Umberto Zanichelli