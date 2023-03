Colpo di pistola dal marito, la vita di Pinuccia resta appesa a un filo

Un colpo esploso da distanza molto ravvicinata con una pistola potente come la sua Smith&Wesson 357 Magnum, che deteneva regolarmente per uso sportivo, per uccidere la moglie e farla finita. Non è bastato perché il piano di Mauro Casazza, 66 anni, parrucchiere in pensione di Cilavegna, andasse come voleva. La vita della compagna della sua vita, Pinuccia Contin, 63 anni, è ancora appesa ad un filo in un letto del reparto di Rianimazione del policlinico San Matteo di Pavia dove è giunta sabato con l’elisoccorso. Il proiettile non sarebbe fuoriuscito, provocando danni enormi. Forse quando ha premuto il grilletto il pensionato lomellino non era completamente lucido, forse aveva bevuto per trovare il coraggio o assunto medicinali. Una domanda alla quale potranno rispondere solo le risultanze della perizia necroscopica che l’autorità giudiziaria dovrebbe disporre nei prossimi giorni. Secondo le prime risultanze degli accertamenti effettuati dai carabinieri della Compagnia di Vigevano, l’uomo avrebbe sparato alla moglie in camera da letto. Forse lei dormiva e non si è resa conto di nulla. Poi Mauro Casazza, che in paese era conosciutissimo e aveva molti amici, le si è sdraiato accanto e ha rivolto l’arma verso di sé, uccidendosi. Una scena terribile è stata quella che si è presentata agli occhi dei soccorritori allertati da alcuni parenti che non riuscivano a contattare la coppia e avevano notato la porta di casa socchiusa.

Probabilmente quello che era appena accaduto era l’ultima cosa alla quale avrebbero mai pensato: Mauro Casazza, si dice, stesse attraversando un periodo di depressione legato alle condizioni di salute della moglie, la coppia non aveva figli, con la quale era sposato da decenni. Un peso che deve aver sentito come insostenibile. E del quale, come non di rado accade in queste circostanza, nessuno si era reso conto.

Umberto Zanichelli