Colpo a segno in negozio Ladro apre la cassa e si dilegua con 200 euro

Secondo colpo in pochi giorni del bandito misterioso che entra nei negozi, approfittando della distrazione da parte dei titolari, apre la cassa, prende i soldi e se ne va. È successo anche ieri mattina intorno alle 10 in un negozio del centro di Crema. Approfittando di un momento di assenza del titolare, che stava servendo altri clienti, qualcuno senza farsi notare, ha aperto il cassetto e ha arraffato i soldi che c’erano dentro, circa 200 euro. Dopodiché dovrebbe essere stato disturbato perché non ha portato via l’intero incasso, ma ha lasciato un po’ di banconote. Quindi, ha guadagnato l’uscita e se ne è andato. Nell’esercizio non ci sono telecamere.

P.G.R.