Pavia, colpi di pistola dalla finestra e poi minacce di morte al vicino: denunciato 31enne

Pavia, 5 marzo 2023 - Due colpi di pistola sparati in aria dalla finestra e minacce di morte al vicino che si era allarmato per quello che stava succedendo. I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Pavia sono intervenuti, nella notte tra lunedì e ieri, martedì 4 aprile, in via Alzaia a Pavia, lungo il Naviglio, chiamati per gli spari sentiti dai vicini.

Cos’è successo

Il presunto responsabile, un 31enne di nazionalità albanese, ha in realtà usato una pistola a salve, che è comunque stata sequestrata anche perché priva di tappo rosso, competa di caricatore e una cartuccia ancora “in canna”.

Gli spari dalla finestra, in base a quanto ricostruito dai militari, non avrebbero avuto un motivo preciso, pare solo sparati "in un momento di noia". Nel silenzio notturno hanno però spaventato i vicini che si sono affacciati alle finestre e uno in particolare sarebbe stato minacciato di morte, con l'arma puntata, se non fosse subito rientrato in casa. E ha chiamato i carabinieri.

I reati contestati

Il 31enne è stato quindi denunciato, in stato di libertà, per i reati di minaccia aggravata e procurato allarme. Accertamenti sono in corso per verificare se si è trattato di un episodio isolato o se ci sono precedenti comportamenti del 31enne nei confronti dei vicini di casa che possano far scattare eventuali altre ipotesi di reato.