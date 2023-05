Codogno all’asciutto Mistero sulle cause

È mistero sulle cause che hanno portato all’improvviso blackout idrico che ha prosciugato i rubinetti di case, negozi e aziende di tutta Codogno. Lo stop è avvenuto attorno alle 10 di ieri, quando è andato in blocco l’intero impianto di pompaggio nella centrale della Sal di viale Resistenza: la pressione nella rete ha cominciato pian piano ad affievolirsi e, in pochi minuti, il servizio si è interrotto. In centrale sono arrivati diversi tecnici. Gli addetti della Società Acqua Lodigiana hanno cercato di capire la natura del guasto mentre i centralini cominciavano a diventare roventi. Attorno alle 12 l’acqua è tornata nelle case codognesi.

Qualche disagio nelle scuole, con alunni tornati a casa anticipatamente nell’incertezza per l’uso della mensa. Nel 2020 era stata realizzata la nuova dorsale acquedottistica per portare acqua potabile a Codogno dalla centrale di Cavacurta, per non lasciare i codognesi in emergenza in caso di blackout, ma da Sal ribadiscono che l’infrastruttura di soccorso non è stata attivata poiché il disservizioè durato solo poche ore.

M.B.