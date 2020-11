Pavia, 27 novembre 2020 - Un’animazione 3D che riproduce con immagini e suoni “l’invisibile”, ovvero le particelle adroniche accelerate fino a 2/3 della velocità della luce per trattare alcuni dei tumori più aggressivi, grazie all’adroterapia: è “Il viaggio della particella”, video realizzato per il Cnao (Centro nazionale di adroterapia oncologica), dagli studenti del corso di CG Animation di Ied Milano, in occasione della Notte europea dei ricercatori, l’iniziativa promossa dalla Commissione europea che coinvolge ogni anno ricercatori e istituzioni di ricerca in tutti i paesi europei con l’obiettivo di avvicinare i cittadini al mondo della scienza.



Nel video, descritto dalle voci del fisico Ugo Amaldi, tra i massimi esperti mondiali di fisica delle particelle e della loro applicazione oltre che autore di numerosi articoli e pubblicazioni scientifiche, e di Gabriella Greison, fisica, scrittrice, autrice di libri e spettacoli di successo ispirati alla fisica e ai suoi protagonisti si descrive il percorso che le particelle (protoni e ioni carbonio) seguono al Cnao, dall’acceleratore di particelle, dove sono spinte fino a raggiungere 2/3 della velocità della luce e sono deviate da grandi magneti fino a raggiungere le sale trattamento, dove la fisica incontra la medicina per trattare con grande precisione i tumori non operabili e resistenti alla radioterapia tradizionale.

Il video è stato realizzato da 4 studenti (Yangzhengnan Cheng, Nicolas Ferrario, Jonathan Ricciardi, Marco Valenta) che, dopo una visita al Cnao nel luglio scorso, hanno sviluppato l’idea e l’hanno realizzata alla “Computer grafica (CG). Ugo Amaldi e Gabriella Greison hanno scelto di offrire il loro contributo a scopo benefico con l’obiettivo di favorire la conoscenza dell’adroterapia come terapia innovativa contro il cancro. Il Cnao, infatti, è uno dei 6 centri al mondo in grado di accelerare ioni carbonio e protoni utilizzati nell’adroterapia oncologica per trattare i tumori non operabili e resistenti alla radioterapia tradizionale.