Pavia, clochard ferito in centro storico: forse picchiato dopo una richiesta di elemosina

Pavia, 12 agosto 2023 - Una reazione violenta a una richiesta d'elemosina forse troppo insistente e molesta. Sarebbe questa l'ipotesi di quel che è successo nella serata di ieri, venerdì 11 agosto, poco dopo le 22, in corso Strada Nuova a Pavia, vicino al teatro Fraschini.

I carabinieri sono intervenuti su segnalazione di altri passanti che riferivano in corso una violenta lite tra due uomini. All'arrivo della pattuglia del Radiomobile della Compagnia di Pavia, sul posto è stato trovato solo un uomo, clochard 57enne, con una evidente ferita lacero contusa al volto. Per soccorrerlo è stata inviata sul posto un'ambulanza che ha poi trasportato il ferito, in codice verde, al pronto soccorso del Policlinico San Matteo, dov'è stato medicato e dimesso, cavandosela con conseguenze per fortuna non gravi.

Ma sarebbe ugualmente grave il gesto d'intolleranza che avrebbe dato il via alla discussione e alla successiva lite, in base almeno a quello che è stato ricostruito a posteriori dai militari intervenuti, che stanno cercando elementi utili a individuare il responsabile. Il secondo uomo, al momento ignoto, coinvolto nella lite è infatti riuscito ad allontanarsi e a far perdere le proprie tracce prima dell'arrivo dei soccorsi.