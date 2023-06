Furti nella notte a Cilavegna: i ladri svaligiano due villette in vicolo Rosselli mentre i proprietari dormono

Cilavegna (Pavia), 22 giugno 2023 - Hanno approfittato delle porte finestre lasciate aperte anche di notte per il caldo e sono entrati in due villette adiacenti, mentre i padroni di casa dormivano.

Ladri silenziosi in azione nella notte di ieri, mercoledì 21 giugno, in vicolo Fratelli Rosselli a Cilavegna. Le vittime dei furti si sono rese conto di essere state derubate solo al risveglio, chiamando i carabinieri e formalizzando poi le denunce in giornata.

In un'abitazione gli ignoti ladri hanno portato via una somma di poco meno di mille euro in contanti, nell'altra hanno invece trovato e portato via solo un portafogli, che conteneva circa 150 euro in banconote, prendendo anche un trapano a batteria, dal valore non certo ingente, probabilmente ritenuto d'interesse dai malviventi come strumento per effrazioni in altri eventuali colpi. Sul posto sono intervenuti i militari della Stazione di Garlasco, della Compagnia di Vigevano, che hanno effettuato il primo sopralluogo avviando le indagini sul duplice furto notturno, messo a segno da ladri che probabilmente hanno scelto i loro obiettivi per l'assenza di inferriate, senza scrupoli nell'introdursi nelle villette mentre i residenti erano in casa, abili però nell'eseguire il colpo senza fare rumori che potessero svegliare le vittime.