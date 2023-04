Ciclista contromano investito e multato

Fortunatamente se l’è cavata solo con qualche botta, ma la scusa che ha presentato agli agenti della Polstrada è originale. Venerdì sera intorno alle 23,30 gli agenti sono stati chiamati in via IV Novembre per un piccolo incidente: un’auto ha urtato un ciclista che pedalava a fari spenti contromano. Il ciclista, uno straniero di 26 anni residente a Sergnano, è stato soccorso dal personale di un’ambulanza, lamentava dolori alla schiena e a una gamba. Gli agenti gli hanno chiesto come mai stesse pedalando contromano e lui ha detto di essere originario di un paese del Commonwealth, dove si guida sulla sinistra e che quindi riteneva che anche in Italia fosse la stessa cosa. Lo straniero è stato accompagnato in ospedale per le medicazioni e poi multato per guida contromano e senza dispositivi luminosi.