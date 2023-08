Pavia, chiuso il Ponte Coperto. Lavori in corso per sostituire le lastre della pavimentazione

Pavia – Fino a lunedì resterà chiuso al traffico il Ponte Coperto, che giovedì sera è stato bloccato da transenne per consentire un intervento di sistemazione della pavimentazione, sostituendo lastre di granito rotte o sconnesse. Una decisione presa dal Comune per garantire agli addetti dell’impresa di lavorare in piena sicurezza nel cantiere operando nella parte centrale, senza bus e auto, ma consentendo soltanto ai pedoni di camminare sul marciapiede del lato destro.

Inevitabili le code che si sono formate ieri mattina sul lungoticino e che sono state regolate dalla polizia locale. Gli operai saranno all’opera anche oggi e domani per sostituire le lastre più ammalorate. "Non ci sono stati cedimenti come qualcuno ha sospettato – ha sottolineato l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Bobbio Pallavicini –. L’intervento è stato pianificato per riqualificare il ponte, un simbolo della città. Non si interveniva per sistemare la pavimentazione da circa 30 anni: necessitava di un intervento risolutivo".

Secondo l’assessore il disagio sarà limitato a questo weekend di fine agosto in cui la città è ancora semivuota per le ferie estive. "Le lavorazioni – ha aggiunto – hanno evidenziato la necessità d’intervenire togliendo il senso unico alternato per ripristinare il fondo che in alcuni tratti era gravemente ammalorato".

Il collegamento tra il centro storico e Borgo Ticino lungo 190 metri è a senso unico dagli anni Ottanta, quando l’amministrazione comunale dell’epoca decise di alleggerire il traffico, dopo i problemi riscontrati a una pila.

Nel frattempo continuano i lavori anche in piazzale Ghinaglia e nelle aree in cui si trova la statua della Lavandaia, i monumenti dedicati a Ferruccio Ghinaglia e ai Caduti del 1944. Il nuovo marciapiede, dal lato del ponte, è già stato riaperto e gli operai sono al lavoro anche nel parcheggio vicino all’edicola dove sarà risistemata la pavimentazione utilizzando materiale pregiato, che meglio si inserisce nel contesto storico del Ponte Coperto che è un monumento e verranno piantumati nuovi alberi per dare più verde. Il cantiere dovrebbe chiudersi entro ottobre. "Stiamo lavorando parallelamente in piazzale Ghinaglia – ha aggiunto l’assessore – che sarà completamente riqualificato allargando i marciapiedi. L’edicola e il chiosco saranno salvaguardati per non arrecare disagi, poi il piazzale sarà asfaltato".