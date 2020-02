Garlasco (Pavia), 1 febbraio 2020 - Un mese di chiusura e una multa che ha già raggiunto i 20 mila euro. Sono i provvedimenti che l'Agenzia Dogane Monopoli della Lombardia ha assunto nei confronti dell'agenzia scommesse Sisal Matchpoint di Garlasco dopo che, lo scorso 15 aprile, i carabinieri avevano scoperto che il personale aveva consentito ad uno studente minorenne di scommettere a più riprese su eventi sportivi. Il ragazzo ha perso 3 mila euro dei quali, per altro, non aveva la disponibilità. In quella circostanza all'agenzia era stata elevata una sanzione amministrativa di 6.600 euro che, non pagata, è ora lievitata sino a 20 mila euro.

