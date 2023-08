Robbio, chiudono il negozio per ferie e regalano cibo ai compaesani: “Sono venuti in tantissimi”

Chiudono il negozio per ferie e invece che liberarsi del cibo lanciano un appello sui social: chi lo vuole può venire a prenderlo. Alla fine, si presentano in tantissimi. È successo a Robbio, vicino a Pavia, dove i giovani titolari del ristorante Angolino hanno avuto un’idea generosa.

I gestori si chiamano Federico Burlone, di 29 anni, e Sara Rossetti, di 24: “Stavo svuotando il frigorifero e avevo già i sacchi pronti dove gettarlo - racconta Federico – quando ho visto che molti prodotti freschi erano in scadenza o deperibili prima della data di riapertura. Così ho scritto un post sui social invitando chiunque volesse a venire a prenderlo. Pensavo che non venisse nessuno e invece...”

Nel giro di pochi minuti, i compaesani di Robbio si sono presentati al locale e hanno fatto incetta dei prodotti che sarebbe stati buttati. Pacchi di pasta fresca, carne, carciofi, stracciatella, gorgonzola, salumi e molto altro. L'appello è stato raccolto anche dai ragazzi del Leo Club Biraga, associazione filantropica, che hanno chiesto di poter distribuire parte del cibo a chi è in difficoltà.

In ore il frigo dell'Angolino era vuoto e decine di persone avevano scorte fresche in vista del Ferragosto. Sara e Federico sono conteni, anche perché hanno aperto da un anno il locale “con l'obiettivo di diventare un punto di riferimento, soprattutto per i giovani del paese che altrimenti vanno altrove. Alla sera andiamo avanti a oltranza, fino a che ci sono ragazzi si tira avanti. È stato un anno intenso, ora ci meritiamo davvero una vacanza”.