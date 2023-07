Chignolo Po, a 9 anni sulla mini-moto da cross contro un albero: bimbo grave

Chignolo Po (Pavia), 13 luglio 2023 - Un bambino di 9 anni è stato trasportato con l'elisoccorso in codice rosso, in gravi condizioni, per le conseguenze di un incidente in area privata. E' successo nella mattinata di oggi, giovedì 13 luglio, poco prima delle 11, a Chignolo Po, in terreno di campagna adiacente all'abitazione della famiglia del bambino. Nonostante la giovanissima età, era in sella a una mini-moto da cross e dal cortile di casa s'è spinto fin nel campo adiacente, come forse faceva abitualmente, rimanendo sempre in area privata senza poter percorrere né strade né aree pubbliche.

La dinamica dell'accaduto è comunque ancora al vaglio dei carabinieri della locale Stazione, della Compagnia di Stradella, intervenuti sul posto per accertare la dinamica dell'incidente e individuare eventuali responsabilità. Dalla prima ricostruzione sembrerebbe che il piccolo motociclista si sia schiantato contro un albero. Un incidente comunque autonomo, perché non c'erano altri mezzi sia nel campo che nel cortile. Dalla centrale operativa dell'Areu, oltre all'auto medica e all'ambulanza, è stato mandato sul posto anche l'elicottero, che poi ha trasportato il piccolo ferito all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, Trauma center pediatrico di riferimento in Lombardia.