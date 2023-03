Chiara Vasini nominata assessore

La Giunta di Pavia, che ha perso prima l’assessore alla Cultura per le dimissioni di Mariangela Calisti e poi quello all’Istruzione perché Alessandro Cantoni è stato eletto in Consiglio regionale, riempie una casella. Ieri il sindaco Fabrizio Fracassi ha firmato la nomina di Chiara Vasini (entrambi nella foto). Sarà assessore all’Istruzione, Formazione professionale, Mense scolastiche, Politiche giovanili e della famiglia. È stata presentata nel Consiglio convocato d’urgenza per sancire l’ingresso in Comune del consigliere leghista Giammatteo Rona al posto del dimissionario Franco Martini.