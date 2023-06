Che scoperte con i droni "I saluti di Astrosamantha"

di Paola Arensi

SANT’ANGELO LODIGIANO

Nella vita sono Simone Sparesato, 39 anni, tipografo; e Marco Pezza, 34 anni, guardia particolare giurata, entrambi di Sant’Angelo Lodigiano. Nel tempo libero si fanno chiamare “Team-SM“, su instagram: @teamsm.cinematic. Sono piloti e operatori aeronautici certificati, che volano con i droni da circa dieci anni e da un anno creano anche contenuti video cinematici esperienziali-emozionali grazie a droni di varie tipologie.

"Sono strumenti che trasportano videocamere ed action-cam che registrano ad altissime risoluzioni, fino a 8K, accessoriati di filtri speciali per gli effetti visivi – spiegano i due appassionati – Dopo un lungo e complesso processo di trasformazione delle immagini e montaggio video, sincronizzato con musica che rispecchia l’anima dell’ambientazione e l’atmosfera del luogo, cerchiamo di trasmettere le emozioni che proviamo durante il volo a chi guarda i nostri video su YouTube, anche con l’obiettivo di mostrare le cose belle che ci circondano, svolgendo un’attività di promozione e valorizzazione del territorio". Il sogno è trasformare questo passatempo in una professione: "Per svolgere questa attività utilizziamo droni performanti che, in base alle loro caratteristiche, possono avere autonomie di volo superiori ai 30 minuti, raggiungere distanze di più di 10 chilometri, arrivare a velocità di oltre 170 chilometri e volare in totale autonomia grazie alla guida satellitare e all’intelligenza artificiale, che permette loro di evitare persone e cose in totale autonomia, tracciando la nuova rotta più favorevole in tempo reale".

Tra i traguardi già raggiunti, nel 2012 Simone ha progettato e costruito un drone partendo da zero, con una programmazione avanzata, contenente volo satellitare, guida autonoma per il ritorno a casa automatico e una portata radio potenziale di 40 chilometri. "Durante l’ estate 2022 siamo stati invitati al Castello di Lardirago (Pv) che è stato aperto solo per noi per effettuare riprese uniche. Invece nell’inverno 2022, durante un time-lapse notturno, siamo riusciti a filmare il passaggio della Stazione Spaziale Internazionale. E l’Agenzia Spaziale Europea, notando il nostro video, ci ha fatto pervenire una clip con i saluti di Samanta Cristoforetti e del suo collega tedesco direttamente dalla ISS".