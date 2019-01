Certosa di Pavia, 29 gennaio 2018 - E' stato identificato e denunciato, in stato di libertà, il presunto responsabile della truffa messa a segno ai danni di una 84enne di Certosa. La stessa vittima del raggiro lo ha infatti riconosciuto tra le fotografie mostrate dai carabinieri. Si tratta di un 36enne di origini calabresi, residente a Desio (Monza e Brianza). Una sorta di truffatore professionista, già con precedenti specifici, proprio per questo inserito tra le foto segnaletiche dei pregiudicati mostrate dai militari all'anziana vittima.

La donna non ha avuto dubbi nell'individuare l'uomo che si era presentato a casa sua, dopo averla contattata telefonicamente, spacciandosi per il direttore della sua banca. L'ha raggirata puntando paradossalmente proprio sulla paura di subire un furto. E per non rischiare tenendo gli oggetti preziosi in casa, si è offerto di passare personalmente a ritirarli, per depositarli in una cassetta di sicurezza. Dopo qualche ora si è quindi presentato, ben vestito e con modi distinti, con anche dei moduli da far firmare alla 'cliente' per il deposito. L'anziana si è resa conto si essere stata truffata e derubata solo quando ormai il finto direttore di banca si era dileguato con i suoi gioielli, per un valore dichiarato di svariate migliaia di euro. Chiamati i carabinieri, le indagini dei militari della locale Stazione e della Compagnia di Pavia, comandata dal capitano Fabio Volpe, si sono concluse in pochi giorni con la denuncia del presunto responsabile. Gli accertamenti dei carabinieri proseguono per verificare eventuali responsabilità dello stesso truffatore in analoghi episodi che potrebbero essere stati commessi in zona.