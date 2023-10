Certosa di Pavia tra gli ambasciatori italiani d’eccellenza: premio per il progetto di riqualificazione energetica

Certosa di Pavia – “Il progetto che abbiamo presentato è prototipo di eccellenza a livello nazionale, con innumerevoli aspetti virtuosi, siamo molto orgogliosi che sia stato riconosciuto”.

Il sindaco di Certosa, Marcello Infurna ha commentato così il premio Ambasciatori nazionali d'eccellenza, che nel pomeriggio il suo Comune, unico in provincia e forse anche in Lombardia tra i 57 comuni italiani riceverà per buone pratiche, come Comune italiano d'eccellenza. La riqualificazione energetica degli edifici comunali è stata selezionata dell'Osservatorio delle eccellenze italiane per concorrere al prestigioso riconoscimento.

Il piano adottato dal piccolo centro alle porte di Pavia ha previsto l’installazione di una facciata termo attiva nella sede del municipio, che utilizza il sole come fonte di energia rinnovabile e gratuita. Il sistema di termo facciata (intonaco termo attivo e una serpentina) collegato all’impianto di pannelli solari installati sul tetto produce energia convogliata a una pompa di calore.

Negli edifici sede di direzione e segreteria didattica, scuola d’infanzia, nido d’infanzia e scuola primaria nella scuola secondarie e nel complesso ambulatoriale, invece, è stato realizzato un cappotto termico per aumentare il comfort degli edifici e installati pannelli fotovoltaici sui tetti.

“Eccellenza è una parola che in questi dieci anni di amministrazione Infurna è stata spesso affiancata a Certosa e le sue tante buone ed innovative pratiche amministrative, riconosciute dai sindacati, da enti di rating e soprattutto dai nostri cittadini – ha aggiunto Infurna -. Con questo riconoscimento si dà valore non solo al progetto presentato, ma ad un'idea di amministrazione che ha gettato il seme dieci anni fa e oggi arriva dopo tante buone pratiche, tanti nuovi servizi e oltre 12 milioni di euro di investimenti realizzati ad avere il giusto tributo anche a livello nazionale”.