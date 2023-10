Cercano di rubare la merce di un Tir. Uno preso, 4 in fuga

Sono arrivati in cinque con due furgoni, poi risultati rubati, e hanno aperto un camion fermo per la notte in un posteggio ad Agnadello. Erano passate le due quando i ladri hanno cominciato a prelevare la merce custodita all’interno del bilico: un carico di cosmetici per la pulizia e l’igiene. Peccato che non si siano accorti che l’autista dell’autoarticolato stava dormendo in cabina e i rumori del trasbordo del materiale lo abbiano svegliato. Il conducente ha chiamato i carabinieri, che sono arrivati in breve e sono riusciti a sventare il furto. I cinque malviventi, visti i militari, hanno mollato tutto e si sono dati alla fuga, ma uno di loro è stato raggiunto e arrestato. Sono in corso ricerche per dare un nome e trovare anche gli altri quattro malviventi.