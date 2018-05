Pavia, 1 maggio 2018 - Ha minacciato con un manganello la sua ex convivente. L’episodio è soltanto uno di quelli che riempiono le pagine di cronaca. Ogni 60 ore in Italia una donna viene uccisa. E la Lombardia è la regione in cui si registra il più alto numero di femminicidi.

A Pavia, però, la rete di prevenzione costituita tra le forze dell’ordine e i servizi sanitari sta funzionando. Sono aumentati, infatti, i casi inviati al centro anti-violenza di corso Garibaldi. «Se prima avevamo una ventina di casi l’anno - dice Paola Tavazzi, presidente dell’associazione Liberamente di Pavia – oggi abbiamo 4 o 5 invii al mese». Non per tutte è necessario un allontanamento da casa e la collocazione temporanea in una struttura protetta a disposizione dell’associazione. L’anno scorso sulle 414 donne che hanno seguito il percorso proposto del centro anti-violenza, meno di 10 hanno chiesto ospitalità per un periodo che va dalle 48 ore a una settimana.

«In alcuni casi hanno paura di uno sradicamento – proseguono le volontarie – in altri hanno problemi diversi». Di certo i tempi della giustizia non agevolano. «Per ottenere una misura cautelare – continuano le volontarie del centro – bisogna aspettare due mesi; per la prima udienza del processo ci vuole un anno. Dovrebbe ricostituirsi il pool di tre magistrati che si occupa di questi temi. Fino a qualche tempo fa esisteva poi con alcuni avvicendamenti a Palazzo di giustizia è stato cancellato».

Stando almeno a quanto raccontano le cronache, proprio quando si avvicina l’udienza di separazione o il processo aperto in seguito a una denuncia per maltrattamenti, aumentano i rischi per l’incolumità della donna. Così solo il 20% di coloro che subiscono maltrattamenti sporge querela e tra queste il 15% è italiana e il 30% migrante. Molte conservano come un segreto il problema che vivono e, quando decidono di rivolgersi al centro di corso Garibaldi 37, preferiscono accedere da un ingresso posteriore.

«In realtà ora ci sono diversi sportelli ai quali le donne possono chiedere aiuto. Uno si trova al San Matteo, dove siamo presenti anche noi come primo contatto. Da gennaio poi abbiamo un luogo d’accoglienza anche a Belgioioso, punto di riferimento per le donne della città e coloro che vivono ad Albuzzano e Corteolona».