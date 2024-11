Scatta l’allarme antincendio al Castello visconteo, si diffonde nube di sostanze estinguenti

Pavia, 7 novembre 2024 - Allarme antincendio questo pomeriggio, giovedì 7 novembre, al Castello visconteo. A seguito dell’attivazione del sistema che protegge lo storico edificio e le preziose collezioni che custodisce, si è verificata la diffusione di una nube di sostanze estinguenti nel deposito dei dipinti dei Musei civici, ubicato al piano superiore dell’edificio.

I vigili del fuoco impegnati al Castello visconteo

Le squadre dei vigili del fuoco di Pavia sono intervenute prontamente per gestire la situazione, effettuando operazioni di ventilazione nei locali interessati al fine di garantire la sicurezza e preservare il patrimonio artistico custodito. In via precauzionale, i musei oggi sono rimasti chiusi.