Castello d'Agogna, tentano di entrare in una casa: i proprietari gridano e interviene il vicino. Ladri messi in fuga

Castello d’Agogna (Pavia), 5 gennaio 2024 – Le telecamere del servizio di videosorveglianza del paese hanno consentito alla polizia locale di individuare il modello di auto ed il numero della targa del mezzo utilizzato per un tentato furto avvenuto nel pomeriggio di ieri in via Moro. Ne dà notizia il sindaco, William Grivel.

Si tratta di una Volkswagen Polo di colore nero con a bordo una coppia, lui sulla quarantina, lei più giovane, e un bambino di pochi anni, di etnia Rom, che ieri hanno tentato di introdursi in una abitazione del paese.

«In casa c’erano i proprietari – racconta il sindaco – e grazie al coraggio di un vicino, che ha sentito le grida di aiuto ed è intervenuto, i ladri sono stati messi in fuga. Dagli elementi raccolti e trasmessi alle forze dell’ordine – aggiunge – è probabile che la vittima sia stata individuata in un centro commerciale di Mortara e da lì seguita sino a casa. Invitiamo perciò i cittadini, in particolare le persone anziane, a fare molte attenzione al momento dei rientro nelle proprie abitazioni».