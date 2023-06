Casorate Primo: trovati tre chili di droga e un'auto rubata. Erano nascosti in una ditta

Casorate Primo (Pavia) – In uno dei capannoni dell'azienda alimentare è stata trovata un'auto rubata. E nei mobili degli stessi capannoni e dell'ufficio c'erano anche oltre tre chili di droga. Si è concluso con un arresto e cinque denunce il controllo dei carabinieri di Pavia, nell'ambito delle ispezioni per il rispetto della normativa ambientale, in una ditta a Casorate Primo.

Al momento dell'accesso nell'azienda, infatti, i militari hanno trovato in uno dei capannoni, nel quale erano presenti cinque persone, due city car parzialmente smontate. Una è risultata rubata a Battuda, l'altra invece non rubata è stata sottoposta a ulteriori accertamenti, con l'ipotesi che venisse utilizzata per "ripulire" i pezzi smontati dall'auto rubata.

Le cinque persone sono state quindi denunciate, in stato di libertà, all'autorità giudiziaria, con l’accusa di ricettazione. Ma uno dei cinque, 39enne titolare della società, è stato poi arrestato. Proseguendo infatti nei controlli all'interno della ditta, i carabinieri hanno trovato, nascosti nei mobili dei capannoni e dell'ufficio, oltre tre chili di droga: più di due chili e mezzo di hashish suddiviso in panetti, circa mezzo chilo di marijuana e anche mezzo grammo di cocaina, oltre agli strumenti per la pesatura e al materiale per il confezionamento della droga, facendo scattare l'ipotesi di reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'arrestato, in attesa dell'udienza di convalida, è stato portato nel carcere pavese di Torre del Gallo a disposizione dell'autorità giudiziaria.