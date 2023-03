Caso Pamiro, in aula per l’archiviazione

Fissata per il 19 aprile la discussione per Debora Stella, moglie di Mauro Pamiro, il professore trovato morto il 29 giugno 2020 in un cantiere edile. La donna è indagata per omicidio, atto dovuto della procura. Già nel 2021, al termine delle indagini, il pm aveva chiesto di toglierla dal caso, in quanto nessuna prova portava a credere in un suo ruolo nella scomparsa del marito. Tuttavia le parti civili avevano avanzato opposizione. Il giudice aveva dato loro ragione, ordinando il supplemento di indagine: eseguito l’estate scorsa, non aveva portato a chiarire gli elementi dubbi, ma neppure a trovare qualcosa che indicasse un ruolo della moglie. Di qui, a novembre, la nuova richiesta del pm di archiviazione ma anche nuova opposizione degli avvocati della famiglia Pamiro, i legali Antonino Andronico e Gianluigi Tizzoni.