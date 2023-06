Casei Gerola, ladri di rame al cimitero: rubate gronde e pluviali

Casei Gerola (Pavia), 13 giugno 2023 - Ladri di oro rosso ancora in azione nei cimiteri. Dall'Ufficio tecnico del Comune di Casei Gerola è stato denunciato alla Stazione dei carabinieri, il furto di gronde e pluviali di rame dal cimitero. Un'incursione notturna da parte di ignoti predoni di rame, messa a segno nella notte tra sabato 3 e domenica 4 giugno, per un bottino dal valore non ancora quantificato.

Pare l'azione di una banda specializzata, abituata a smontare rapidamente le componenti in rame e attrezzata per il trasporto dell'ingombrante refurtiva, sempre nel mirino dei malviventi per l'evidente facilità di vendita sul mercato illecito dei metalli. Un mercato che non ha mai vissuto momenti di crisi, anzi con l'aumento dei prezzi delle materie prime, legati anche ai crescenti costi dell'energia e dei trasporti, risulta negli ultimi tempi ulteriormente in espansione, con il conseguente intensificarsi di furti di rame, anche con obiettivi diversificati.

La scorsa settimana, nella notte di giovedì 8 giugno, era stato preso di mira lo stabilimento di trattamento Raee (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) a Villanova d'Ardenghi, con il furto di 15 contenitori di rame rosso granulato, per un peso di oltre 21mila chili e un valore stimato di 170mila euro.