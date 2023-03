Casei Gerola, 30enne ferito da colpi d'arma da fuoco: è giallo

La polizia è intervenuta e sta indagando sull'episodio

Casei Gerola (Pavia) - Dice di essersi sparato da solo, con dei colpi partiti accidentalmente, ma da un arma di cui non è stato trovato in possesso. Un uomo di nazionalità marocchina, 30enne, è stato soccorso nella serata di ieri, mercoledì 8 marzo, per ferite da arma da sparo a una gamba. I soccorsi erano stati richiesti dalla frazione Gerola Nuova di Casei Gerola, ma quando, poco prima delle 22.30, sono arrivate auto medica, ambulanza e carabinieri, sul posto non è stato trovato nessuno.

Nel frattempo infatti il ferito si era recato autonomamente al pronto soccorso dell'ospedale di Voghera, dov'è stato raggiunto dalla polizia del Commissariato di Voghera, che sta procedendo nelle indagini per ricostruire quel che è successo probabilmente nelle vicinanze dell'area dismessa dell'ex zuccherificio di Casei Gerola, zona nota anche per lo spaccio. Il ferito è stato poi trasferito al Policlinico San Matteo di Pavia, dove nella notte è stato sottoposto a intervento chirurgico: ha riportato conseguenze serie per due colpi di pistola alla gamba destra, con fratture.

Non sarebbe in pericolo di vita, ma la prognosi non risulta ancora sciolta. Ai soccorritori e ai poliziotti l'uomo ha riferito di essersi ferito da solo, per dei colpi partiti per sbaglio, ma la sua versione dei fatti viene ritenuta poco credibile, inverosimile anche perché non aveva con sé l'arma con la quale si sarebbe sparato. Più probabile che, forse per paura di ulteriori conseguenze da parte di chi lo ha già gambizzato, non abbia voluto fornire alle forze dell'ordine la vera versione dell'accaduto. Le indagini sono in corso nel consueto massimo riserbo.