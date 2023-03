Carte di circolazione con dichiarazioni false Due denunciati

Guai, a Casalpusterlengo, per L.M., ivoriano di 28 anni, scoperto dalla polizia locale con la dichiarazione di residenza, annotata sulla carta di circolazione della sua vettura, non corrispondente. L’uomo è stato denunciato per falso ideologico in atto pubblico. All’atto dell’acquisto della vettura, per la polizia avrebbe dichiarato e autocertificato di risiedere nel Lodigiano e ha ottenuto, con dichiarazioni non veritiere, il documento di circolazione. Denunciato anche A.M., 59enne. Avrebbe, con dichiarazioni mendaci, ottenuto il rilascio della carta di circolazione.