Carenze di organico nella polizia Incontro col prefetto

Un contratto scaduto da un anno al quale si risponde con 24 euro lordi mensili per agente, carenze d’organico che in provincia di Pavia vanno dal 15 al 20% a seconda dei reparti e poi doppi e tripli turni. Problemi che si riflettono sulla percezione della sicurezza e sui servizi: per ottenere un passaporto chi prende appuntamento oggi, riesce ad averlo per gennaio. Per questo le segreterie provinciali di Cgil e Silp Pavia, insieme ai lavoratori della polizia hanno organizzato una mobilitazione e incontrato il prefetto Francesca De Carlini (nella foto). "Non è prevista nessuna assunzione straordinaria di personale per compensare i pensionamenti - ha detto Ferdinando Ruggiero di Silp Pavia -, non c’è attenzione verso di noi".