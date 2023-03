Pavia, detenuto lancia una caffettiera in testa a un agente di polizia penitenziaria

Polizia penitenziaria (Ansa)

Pavia, 6 marzo 2023 - Ha lanciato una caffettiera contro un agente di polizia penitenziaria, colpendolo e ferendolo alla testa.

"Ieri presso la casa circondariale di Pavia - rende noto oggi con comunicato stampa l'Uspp, Unione sindacati di polizia penitenziaria - un detenuto magrebino ha consumato l'ennesimo atto di violenza ai danni di un agente di polizia penitenziaria". Il ferito è stato costretto ad andare al Pronto soccorso, dove gli è stata medicata una ferita lacerocontusa. "Inutile affermare quanto l'episodio - commenta il segretario regionale dell'Uspp, Gian Luigi Madonia - sia l'ennesima prova di un sistema in caduta libera, di certo non solo in Lombardia. Un declino su cui, stando ai fatti, ancora non vediamo interventi risolutivi. Pavia, come Brescia, Vigevano, Milano, Cremona ed altre realtà lombarde, sembra ormai indirizzata verso una totale ingestibilità, le cui criticità non sembrano essere tra le priorità dell'amministrazione".

Dopo l'ultimo episodio violento avvenuto nel carcere pavese di Torre del Gallo, sulla situazione generale interviene anche presidente dell'Uspp, Giuseppe Moretti: "In un momento storico in cui le statistiche sugli eventi critici sono in esponenziale rialzo, sembra che la politica e l'Amministrazione stiano facendo da spettatori. proprio dal nuovo Governo che ha già annunciato la volontà di un cambiamento di rotta, ci aspettiamo quello che è stato promesso, sia in termini di potenziamento degli organici che di adeguamento delle strutture e delle norme che tutelano la Polizia Penitenziaria, nonché iniziative legislative che prevedano pene più severe per questa tipologia di reati e accelerino sugli accordi bilaterali per l'espiazione della pena nei paesi d'origine per i detenuti stranieri che, come nel caso dei detenuti con problemi psichiatrici, sono sempre i principali artefici degli atti violenti e dei disordini".