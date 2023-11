Carabinieri e autorità celebrano la patrona

Arma riunita con le autorità civili e religiose del Lodigiano, per celebrare la patrona Virgo Fidelis. La celebrazione è in ricordo dell’eroica difesa del caposaldo di Culquaber da parte del 1° battaglione carabinieri, che il 21 novembre 1941, si sacrificò in una delle ultime cruenti battaglie, in terra d’Africa e per le cui gesta venne conferita la seconda Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Bandiera dell’Arma. In ricordo dello stesso evento, Papa Pio XII, nel 1949, ha riconosciuto la Vergine Maria, con il titolo di "Virgo Fidelis", come Patrona dell’Arma. La cerimonia liturgica, celebrata dal vescovo di Lodi Maurizio Malvestiti, si è tenuta al Tempio dell’Incoronata, alla presenza del Prefetto di Lodi Enrico Roccatagliata ed altre autorità militari e civili. Non mancavano le sezioni provinciali dell’associazione nazionale carabinieri. la Virgo Fidelis stringe tutti i carabinieri attorno alla propria patrona. È un momento solenne molto sentito anche dai familiari e dai cittadini che assistono alla funzione. Al termine della cerimonia, il comandante provinciale, colonnello Alberto Cicognani, si è soffermato sul significato della ricorrenza.