Pavia, 2 agosto 2019 - Si sono fatti notare. E i risultati sono stati apprezzati da sindaci e agricoltori. Da ieri hanno lasciato la provincia di Pavia i quattro carabinieri a cavallo del Quarto reggimento di Roma, che per un periodo di due settimane, dal 18 luglio, sono stati impiegati quotidianamente nelle campagne di tutto il territorio.

E' la seconda volta quest’anno che il Comando provinciale di Pavia ottiene il supporto di carabinieri a cavallo, dopo un più breve impiego, a febbraio, di due equipaggi provenienti dal distaccamento di Monza. In quella prima occasione s’era trattato di un servizio mirato al contrasto dello spaccio nelle campagne del Pavese, mentre nelle ultime due settimane l’azione dei carabinieri a cavallo è stata più articolata. Ad esempio a Salice Terme, nel corso del primo week-end di presenza in provincia, i cavalli erano stati impiegati per perlustrare l’ampio parco, anche come deterrente agli atti vandalici.

Nei campi del Pavese e nelle risaie della Lomellina l’impiego dei cavalli è stato principalmente per servizi anti-droga. Nel Pavese sono state individuate e distrutte alcune baracche usate come rifugio da spacciatori. E sono complessivamente sei gli arresti eseguiti proprio per spaccio di stupefacenti, oltre ad altre sei persone deferite in stato di libertà, sia per reati contro il patrimonio che per stupefacenti, e 12 segnalate come consumatori fra le 118 complessivamente controllate. «Come Coldiretti vogliamo ringraziare l’Arma dei carabinieri – dice il presidente provinciale Stefano Greppi – per questa importante operazione di controllo del territorio, che ci auguriamo si possa ripetere presto. Da parte nostra continueremo a garantire la massima collaborazione da parte degli agricoltori, vere e proprie sentinelle del territorio».

A Certosa di Pavia, domenica, i carabinieri a cavallo hanno presenziato anche a una cerimonia ufficiale alla presenza di molte autorità. «Oltre ad un momento di colore – commenta il sindaco Marcello Infurna – è stato il coronamento di una breve ma significativa esperienza positiva sul nostro territorio, che merita di essere continuata in futuro».