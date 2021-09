Bereguardo (Pavia), 6 settembre 2021 - Il comandante della Stazione carabinieri di Bereguardo ha riportato ferite giudicate guaribili con una lunga prognosi di 21 giorni, l'altro militare intervenuto ha avuto 12 giorni di prognosi. E l'arrestato, un 37enne di Zerbolò, solo una lieve escoriazione per 5 giorni di prognosi, dopo che, nel tragitto verso il pronto soccorso del Policlinico San Matteo, ha pure sfasciato l'interno dell'ambulanza che lo trasportava.

I carabinieri erano stati chiamati verso le 20 di ieri, domenica 5 settembre, nella piazza principale di Bereguardo, piazza Patrioti, dove l'uomo, già noto sia alle forze dell'ordine che in paese per precedenti episodi di intemperanze violente e ubriachezza molesta, infastidiva i passanti e gli avventori dei bar che si affacciano sul piazzale. Era in evidente stato di alterazione, forse non solo per abuso di alcol ma anche sotto effetto di altre sostanze. E all'arrivo dei militari ha avuto una reazione molto violenta, ingaggiando una colluttazione nella quale i carabinieri sono riusciti a contenerlo grazie anche all'uso dello spray al peperoncino in dotazione.

E' stato tratto in arresto per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento: oggi in Tribunale l'arresto è stato convalidato e il 37enne ha ottenuto la custodia cautelare ai domiciliari, in attesa dell'udienza rinviata ai primi di ottobre, con la difesa che ha richiesto la perizia psichiatrica.