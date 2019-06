Stradella, 12 giugno 2019 - Il fiuto di un tenente (a riposo) dei carabinieri e la disponibilità di una ditta di trasporto su gomma all’origine di una storia a lieto fine. Un po’ particolare perché si trattava di un borsello contenente una discreta somma di denaro (si dice oltre 9mila euro) e che, pagati pro quota dai genitori degli utenti, servono per organizzare un grest estivo in un oratorio di un vicino comune alessandrino. Sabato scorso, a bordo di un pullman della ditta Dellavalle di Stradella in pellegrinaggio a un santuario in Val Curone c’erano anche gli animatori dei vari grest parrocchiali della Diocesi di Tortona. Ed è su quel pullman che la borsa viene dimenticata.

All’indomani, mentre il legittimo proprietario si sta adoperando in ogni modo per il recupero, lo stesso pullman riparte per un’altra gita questa volta a Modena, organizzata dai carabinieri in congedo di Broni e di Stradella. A sera, dopo il rientro a casa, uno dei partecipanti si accorge di aver dimenticato un giubbotto ed avverte il presidente della sezione carabinieri in congedo, Nicola Raimo. E’ proprio quest’ultimo che, accompagnato dall’autista, dopo aver recuperato il giubbotto smarrito, si accorge della presenza anche del borsello abbandonato. Dentro, bene impacchettati pronti per essere depositati, banconote per quasi diecimila euro. Il tutto viene recuperato e consegnato ai carabinieri di Stradella che provvedono alla riconsegna al legittimo proprietario.