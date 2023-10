Caos a Vigevano: Tifosi deviati su stradina, manca servizio trasporto

Un deflusso quanto meno complicato. Non è stato un pomeriggio felice quello di domenica per i tifosi della Elachem Vigevano che, dopo aver visto la propria squadra sconfitta nettamente nella quarta giornata del campionato di basket di serie A2 (81-100) per mano dell’Urania Milano, hanno avuto più di un problema per il deflusso. Per ragioni di carattere viabilistico le auto, alcune centinaia, sono state fatte uscire non dalla strada ampia e scorrevole che da via Gravellona conduce alla struttura, ma dalla strettissima via Cappuccini che immette direttamente su una rotatoria. Non tutti l’hanno presa benissimo, ci sono stati momenti di tensioni, clacson suonati a distesa, qualcuno che è addirittura sceso dall’auto. Sul tema interviene anche l’associazione civica “Vigevano Prima di tutto“ che qualche settimana fa aveva proposto di organizzare un servizio di trasporto pubblico dedicato proprio per “scaricare“ l’area dalla presenza delle auto, senza che ve ne ricevesse seguito.

"Intanto non si è capito perché il parcheggio è stato chiuso alle 17.15, con la partita programmata alle 18 e nonostante ci fossero ancora molti posti disponibili, costringendo i tifosi a cercare parcheggio lontano e raggiungere a piedi il palasport. E resta un mistero per quale ragione gli attigui campi, già acquisiti dal Comune, non siano ancora stati trasformati in parcheggi". Resta anche un interrogativo sulla scelta della via di deflusso. "Una strada larga due metri e mezzo se va bene – aggiunge Pizzi – mentre dalla parte opposta sarebbe stato più agevole. Il tutto senza che esista un servizio di trasporto pubblico, come da noi auspicato".

Umberto Zanichelli