Pavia, 26 settembre 2019 – Dove un tempo c'erano le cliniche dell'ospedale San Matteo, tra meno di tre anni vedrà la luce il “Campus della Salute”, un nuovo polo didattico della facoltà di Medicina dell'Università. Presentato oggi il progetto. L'investimento previsto è di 20 milioni di euro e potrà contare del sostegno della Regione Lombardia. Verranno realizzate aule, sale studi, spazi per la simulazione di interventi chirurgici e di una biblioteca capace di accogliere 200mila volumi. I lavori inizieranno nei prossimi giorni e verranno completati in 900 giorni.

Soddisfazione da parte dell'assessore all'Istruzione Melania Rizzoli: “Regione Lombardia ha sempre creduto in questa iniziativa, sostenendola con convinzione fin dall'inizio”. Entusiasmo anche da parte del professor Fabio Rugge, rettore dell'Ateneo, che vede nella creazione del nuovo campus “il segno di una nuova primavera pavese”. "È un pezzo di città che torna alla città - ha aggiunto il sindaco Fabrizio Fracassi -. Non stiamo parlando solo di un polosanitario e didattico: queste vecchie cliniche, nelle quali si è fatta per buona parte la storia della Medicina italiana, rappresentano una parte fondamentale della storia di Pavia".