Campus e bonifica dell’ex Berté sono gli obiettivi del nuovo anno

Superato l’ostacolo del commissariamento del Comune, dopo le dimissioni del sindaco Ettore Gerosa - rientrate poco prima della scadenza fissata dalla legge e grazie al coinvolgimento del gruppo di Lombardia Ideale - l’amministrazione si è messa al lavoro per definire gli obiettivi del 2025. I più imminenti riguardano la sistemazione delle strade: entro il mese sarà affidato l’appalto e si apriranno i cantieri. Anche l’approvazione del nuovo Pgt è prevista questo mese. Il nuovo anno dovrebbe portare alla soluzione del problema legato al parco Nuovi Nati, chiuso ormai da tempo. "Ci sono almeno un paio di proposte, forse tre, che potrebbero avere esito positivo", si limita a far sapere il primo cittadino. Sul tappeto ci sono poi altri due progetti che caratterizzeranno il mandato dell’esecutivo: la realizzazione del campus universitario e multiservizi nell’area dell’ex-Enel, legato ad Area Interna di Regione Lombardia, un impegno da 5 milioni di euro i cui cantieri dovrebbero aprire entro l’anno, e la bonifica dell’ex-Berté, dove il 6 settembre 2017 si scatenò un furioso incendio di rifiuti che durò quasi una settimana e generò profonda preoccupazione per il rischio di inquinamento. U.Z.