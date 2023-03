Cambio della guardia alla guida dei vigili del fuoco

Cambio della guardia alla guida del distaccamento dei vigili del fuoco di Vigevano. Walter Fabbrica, 61 anni, che lo ha retto dal 2018, è andato in pensione all’inizio del mese. Al suo posto è stato nominato Nicola Nardon, 55 anni, pavese, da molti anni in servizio alla caserma di via Trieste. Il distaccamento dei vigili del fuoco di Vigevano ha giurisdizione sull’intera Lomellin. Per il comandante uscente il futuro non sarà da volontario. "Voglio riposarmi – dice Fabbrica – e godermi la famiglia che in questi anni ha dovuto sacrificarsi per la mia professione".