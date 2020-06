Vigevano (Pavia), 6 giugno 2020 - Il suo cane si è avvicinato troppo all'acqua e ci è finito dentro. Ma mentre l'animale è riuscito poi a raggiungere la riva senza difficoltà, lui che era intervenuto per aiutarla è caduto a sua volta nel Ticino, L'episodio è avvenuto poco dopo le 11.30 nella zona di strada Cascinino, in una zona di estrema periferia oltre il quartiere della Brughiera. A prestare i primi aiuti all'uomo, un quarantasettenne, è stato un ciclista di passaggio che ha allertato i vigili del fuoco. Il personale del distaccamento di Vigevano lo ha recuperato: la corrente lo aveva trascinato per alcuni metri. Sul posto con il personale medico del 118 è intervenuta anche una ambulanza della Croce Azzurra che ha accompagnato l'uomo in codice verde al Pronto soccorso per gli accertamenti del caso.

