Bufera in Forza Italia Galiani: non c’è vendetta

"Nessuna vendetta". Antonello Galiani, nuovo referente di Forza Italia a Vigevano in luogo dell’ormai ex-coordinatore Alessandro Rubino, ci tiene a sgombrare il campo da possibili equivoci. "Non c’è né c’è stata alcuna volontà di “regolare i conti“ – dice –. Nei prossimi giorni incontrerò i nostri assessori e i nostri consiglieri per poter avviare un percorso comune da costruire insieme". L’obiettivo in questa fase è smorzare la polemica più che strisciante tra gli “azzurri“ dopo il cambio al vertice. Resta un fatto però che il partito, il 16 giugno dello scorso anno, non difese Galiani, allora vice-sindaco, quando il sindaco Andrea Ceffa lo silurò chiedendo proprio a Forza Italia un nome per la sua successione. "Il mio compito in questa fase – spiega Galiani, che è anche vice-coordinatore regionale – non è quello di chiudere porte ma di aprirle soprattutto a quelle persone che, negli anni, hanno abbandonato il partito. E so per certo che questa nuova fase che il partito sta attraversando li vede favorevoli e pronti a riavvicinarsi". "Il lavoro di tutti – conclude – deve essere mirato ad aumentare quel consenso che abbiamo perso nel tempo". U.Z.