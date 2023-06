Broni, depredato camion in sosta: svuotato il serbatoio con 600 litri di gasolio

Broni (Pavia), 20 giugno 2023 - Aveva già fatto il pieno al suo camion, ma quando doveva ripartire ha trovato il serbatoio vuoto.

L'autotrasportatore, 39enne, è andato nella mattinata di oggi, martedì 20 giugno, alla Stazione dei carabinieri di Broni, per denunciare il furto, messo a segno in un momento non ben definito nell'arco di tre giorni, tra sabato e ieri.

Il camionista ha trovato infatti forzato il tappo di chiusura del serbatoio del suo autoarticolato, che aveva lasciato fermo nell'area di sosta esterna al sito industriale dell'ex Cementifera a Broni, in via Circonvallazione.

Dal serbatoio sono spariti i circa 600 litri di gasolio, che all'attuale prezzo medio del carburante corrisponde a un valore di quasi mille euro. I militari hanno avviato indagini per cercare di risalire ai responsabili.

Potrebbe trattarsi di ladri arrivati sul posto con taniche o fusti, a loro volta trasportati su un mezzo di adeguate dimensioni, oppure di un altro camionista che ha riempito il suo serbatoio con il carburante estratto dall'altro camion, risparmiando sul costoso pieno.

Anche se il prezzo del gasolio di recente è un po' sceso rispetto ai picchi dello scorso anno, il costo del carburante incide comunque notevolmente sui trasporti, evidentemente inducendo i più disonesti a risparmiare mettendo a segno simili furti, abbastanza frequenti nelle aree di sosta dei camion.